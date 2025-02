Reggio. Incidente tra due auto, ferito uno dei due conducenti

La Polizia Locale è intervenuta per la ricostruzione della dinamica dell'incidente sulla bretella Calopinace, molto probabilmente causato dalla elevata velocità

REGGIO CALABRIA – Un violento incidente si è verificato in tarda mattinata sulla bretella Calopinace. Due veicoli che percorrevano l’arteria nella stessa direzione di marcia si sono scontrati . Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due conducenti, ferito ma non in gravi condizioni. La Polizia locale è intervenuta per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, molto probabilmente causato dalla elevata velocità.