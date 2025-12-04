Reggio. La Città Metropolitana pronta a sbarcare ad Artigiano in fiera insieme a 30 aziende

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana di Reggio Calabria è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista ad “Artigiano in fiera”. Saranno 30 le aziende reggine che, dal 6 al 14 dicembre, accompagneranno l’Ente a Fiera Milano nel più grande evento mondiale dedicato all’artigianato. I partner, selezionati da Palazzo Alvaro attraverso un avviso di evidenza pubblica, occuperanno tutto il padiglione 6, anche in virtù di un accordo richiesto dalla Regione Calabria per concentrare, in un’unica ala dell’expo, tutto il meglio che il nostro territorio ha da offrire ai visitatori ed agli stakeholder internazionali.

Tradizione e innovazione, dunque, si uniranno all’interno della «vetrina più importante dedicata al lavoro e alle produzioni locali», così come la definisce il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna.

«C’è un grande fermento – ha spiegato l’esponente del consiglio metropolitano – intorno ad un’attività che premia gli sforzi dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà che, in tutti questi anni, ha concentrato massima attenzione alla diffusione ed alla promozione delle eccellenze del comprensorio».

«Quest’anno – ha aggiunto Mantegna – arriviamo con una consapevolezza sempre più salda, forti di un’esperienza che, in un crescendo di risultati positivi, ha reso la Città Metropolitana di Reggio Calabria un autentico baluardo nella difesa dei propri marchi. “Artigiano in fiera” è soltanto una delle tante opportunità che l’Ente offre alle piccole e medie imprese del territorio per allargare i propri orizzonti economici e commerciali. Qui, in occasione della 30° edizione, ci saranno circa 3000 stand ed una previsione di pubblico stimata in oltre un milione di presenze. Questa è la misura che descrive l’immensa occasione per i 30 partner che ci accompagneranno in un palcoscenico prestigioso».

«Un palcoscenico – ha ricordato Mantegna – che, come negli scorsi anni, continuerà a fare da trampolino di lancio per il nostro olio extravergine d’oliva, il bergamotto ed i sui derivati, la birra prodotta con l’acqua dell’Aspromonte, i vini e il miele, i salumi ed i formaggi che soltanto l’area metropolitana di Reggio Calabria riesce a realizzare e proporre a portatori d’interessi sempre più esigenti ed in cerca di novità». «Fra le proposte più originali – ha proseguito il consigliere delegato – ci saranno aziende che producono caffè e giovani imprenditori che presentano un gin ottenuto con aromi montani e mediterranei, tra cui il bergamotto».

«Tutto questo – ha concluso Domenico Mantegno – è certamente frutto dell’ampia visione e della programmazione portata avanti dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal settore Sviluppo economico della Città Metropolitana, guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio. A lei ed a tutti i funzionari di un comparto così delicato vanno i miei più sentiti ringraziamenti».