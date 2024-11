Reggio. La Metrocity si prepara ad Artigiano in Fiera, aumentano le aziende partner

Al via il 30 novembre la kermesse milanese: un terzo in più le imprese coinvolte da Palazzo Alvaro, la novità di quest'anno sarà il beverage artigianale reggino

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna ad Artigiano in Fiera. Dal prossimo 30 novembre e fino all’8 dicembre, le eccellenze reggine saranno protagoniste, come ogni anno, all’interno dei padiglioni di Fiera Milano in quello che rappresenta uno degli eventi di settore più importanti e partecipati al mondo.

Per il 2024, l’Ente di Palazzo Alvaro, ha intensificato gli sforzi selezionando, attraverso un bando di evidenza pubblica, ben 31 partner, ovvero un terzo in più rispetto alla passata edizione, segno del grande interesse che continua a riscuotere l’attività fieristica promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

Quest’anno, oltre alla piccola e media impresa dei settori tradizionali dell’enogastronomia e dell’agroalimentare, la novità sarà rappresentata dal comparto “beverage” che, ad Artigiano in Fiera, porterà l’esperienza di alcuni giovani produttori di un gin realizzato con l’essenza del bergamotto e di un birrificio artigianale di Oppido Mamertina che utilizza esclusivamente acqua dell’Aspromonte.

La partecipazione di Reggio Calabria all’evento milanese sarà anche l’occasione per il debutto assoluto del nuovo brand territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il concept narrativo di Anima Autentica sviluppato da Living Camera, che richiama elementi naturali come il mare, il sole, i frutti della terra, formando un’immagine stilizzata del drago, simbolo di protezione, rappresentato nel mosaico dell’antica Kaulon.

Artigiano in Fiera, dunque, è ormai una bella tradizione per il comprensorio metropolitano durante il quale, le realtà imprenditoriali del nostro territorio, possono farsi conoscere e misurarsi con altre ed importanti esperienze planetarie. Ciò che verrà proposta, quindi, sarà un’offerta ancora più ampia e variegata, in grado di valorizzare al meglio il nostro tessuto produttivo. Innovazione, tradizione ed identità saranno i punti chiave su cui si punterà per attrarre le attenzioni dei buyers, particolarmente attratti e incuriositi dai prodotti reggini che costituiscono un valore aggiunto assoluto nella promozione delle nostre bellezze e unicità.