Reggio. L'auto incendiata non viene rimossa, i ragazzi la dipingono - Tempostretto

I ragazzi del centro dopo la mancata rimozione della carcassa di un’auto incendiata, hanno impartito una lezione di civiltà

REGGIO CALABRIA – “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori” cantava Fabrizio De Andrè e, forse, mai constatazione, è stata così perfetta per descrivere l’opera messa in atto dai ragazzi del centro “Noi Ragazzi di Oggi” del quartiere di Modena a Reggio Calabria. Qualche settimana fa, infatti, i residenti di Vico Ferruccio avevano segnalato alle autorità competenti ed alla stampa locale la presenza di un’auto incendiata, proprio di fronte l’ingresso del centro gestito dalla Cooperativa Libero Nocera.

Nuova vita

L’avviso, purtroppo, è servito l’avviso a poco perché la carcassa della vettura si trova ancora al suo posto,

ma per rendere più accogliente l’accesso alla struttura, gli ospiti del centro diurno Armonia hanno provveduto a ripulire la strada da erbacce e rifiuti e, successivamente, visto il ritardo nell’intervento di rimozione dell’auto data alle fiamme i ragazzi del centro “Noi Ragazzi di Oggi”, in particolar modo quelli frequentanti il corso artistico creativo, hanno pensato di mascherare una “bruttura” e donarle una nuova vita con un po’ di “make-up”. Addio al grigio, al nero, al marrone, tutti quei colori lasciati dal fuoco che ha distrutto la macchina e benvenuta, invece, a tutta la palette di colori della primavera: giallo, arancione, rosso. Un segno di protesta, ma anche di una forte volontà di cambiare ciò che può essere cambiato e non fermarsi alle solite “lamentele”.