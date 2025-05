Reggio. Lido Comunale, pubblicato l’avviso per l’affidamento della gestione per l’estate 2025

Romeo: "l’avviso riguarda la gestione del Lido Comunale per un periodo di tre mesi, dal 20 giugno al 20 settembre"

REGGIO CALABRIA – È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune l’avviso di indagine di mercato esplorativa per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi presso lo stabilimento balneare Lido Comunale Genoese Zerbi, per la stagione estiva 2025. Si tratta di un’iniziativa volta a selezionare soggetti idonei da invitare a una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 187, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’affidamento riguarderà la gestione dei servizi indipendentemente dalla balneabilità delle acque, la quale resta di competenza degli organi preposti e alla quale il concessionario dovrà attenersi. A darne notizia è l’Assessore comunale con delega all’opera, Carmelo Romeo, che ha fatto il punto anche sui lavori attualmente in corso nella struttura.

«L’avviso – ha spiegato Romeo – riguarda la gestione del Lido Comunale per un periodo di tre mesi, dal 20 giugno al 20 settembre. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Falcomatà, vuole garantire continuità di fruizione agli utenti, anche se la riqualificazione completa dello stabilimento non è ancora conclusa. Questa scelta è frutto di una decisione presa già lo scorso anno, quando ci siamo trovati davanti a un bivio: attendere il reperimento di un finanziamento complessivo da circa 20-25 milioni di euro, oppure procedere per gradi, riqualificando la struttura con le risorse già disponibili. Abbiamo scelto questa seconda strada».

«Nel 2024 sono stati investiti 1,5 milioni di euro per riqualificare 92 cabine, realizzare percorsi per disabili e sistemare la piazzetta e le aree esterne. Per il 2025 – ha aggiunto Romeo – sono in corso due nuovi interventi: uno finanziato dalla Soprintendenza, del valore di 2,5 milioni di euro; l’altro, del valore di 3 milioni di euro, per il quale sono già concluse le procedure di gara d’appalto e i lavori inizieranno nelle prossime settimane. Questo secondo cantiere interesserà l’area a nord rispetto a quella riqualificata lo scorso anno. Due cantieri attivi – ha sottolineato l’assessore – per un totale di 5,5 milioni di euro. Nel frattempo, sarà pienamente fruibile l’area oggetto dell’avviso appena pubblicato. L’atto prevede che due delle 92 cabine siano riservate ad associazioni che si occupano di disabilità».

Romeo ha poi specificato che, insieme al vicesindaco Paolo Brunetti, al dirigente Bruno Doldo e al RUP Arcano, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi. «Grazie alla società Castore – ha spiegato – sono già in corso attività di pulizia dell’area verde e di ripristino delle cabine danneggiate. Inoltre, è stato attivato un servizio di sorveglianza notturna, per evitare ulteriori atti vandalici fino alla consegna al nuovo gestore. In questo mese lavoreremo per ripristinare lo stato delle cabine già riqualificate e delle aree circostanti».

L’attività dell’Amministrazione, però, non si ferma qui. «Continuiamo a cercare nuovi finanziamenti per completare la riqualificazione dell’intera struttura. Stiamo inoltre portando avanti interlocuzioni con soggetti privati – ha chiuso Romeo – interessati a proporre un possibile partenariato pubblico-privato».