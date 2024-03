Reggio. Gli eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna

Numerose le manifestazioni e gli eventi previsti per domani in occasione della Festa internazionale della donna che si svolgeranno a Reggio

REGGIO CALABRIA – Come ogni anno, domani, in occasione della Giornata internazionale della donna, saranno numerose le manifestazioni che si svolgeranno a Reggio. Per esempio il Comune, in collaborazione con la Città Metropolitana, ha programmato una serie di iniziative

Il primo degli appuntamenti in programma è, alle ore 10.30, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, dove verrà presentata la “Casa delle donne”, una struttura residenziale polifunzionale, realizzata attraverso il programma Agenda Urbana, tra le pochissime in Italia realizzate all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, e recentemente assegnata all’Associazione che si è aggiudicata la procedura selettiva indetta da Palazzo San Giorgio.

Nella stessa occasione, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e degli altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale reggina, sarà consegnato il “Premio 8Marzo”, istituito dal Comune di Reggio Calabria per celebrare le figure femminili che, attraverso la propria opera o il proprio impegno, hanno contribuito a mantenere alto il nome ed il prestigio della città.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, verrà inaugurata, presso la galleria di Palazzo San Giorgio, la mostra “Aspetti significativi per contrastare la violenza contro le donne”, realizzata dal circolo culturale Colocrisi, grazie al contributo degli studenti e delle studentesse del liceo artistico “Frangipane”, dell’Istituto comprensivo “Lazzarino-Boccioni” e dell’Istituto comprensivo “Radice-Alighieri”.

Il Liceo Classico ‘ Tommaso Campanella’, sempre di Reggio Calabria e l’Associazione “Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”, hanno organizzato un convegno su “Dalle suffragette alla emancipazione della Donna” , che si terrà nell’aula magna dell’istituto scolastico,

A Roccella Jonica, un evento di alto spessore sociale e culturale, abbraccerà incontri con le scuole, i lettori, l’intero territorio locrideo e la comunità cittadina, e che culminerà in una pièce teatrale dal titolo Elsa. L’iniziativa, dal titolo “8 marzo nella Storia. Con Elsa Morante accanto…Guidati dalla scrittrice Angela Bubba”, rientra nel progetto “La Memoria ci salva la Vita”, curato dalla regista ed operatrice socio culturale Rina Amato dell’Associazione Methexis e fortemente voluto e

organizzato dal Comune di Roccella Jonica – Assessorato alla Cultura, guidato da Bruna Falcone.

A Reggio, presso l’Istituto Penitenziario “Giuseppe Panzera”, plesso San Pietro l’evento “Dalle donne del Mito greco all’Otto Marzo: la forte voce femminile dell’antichità parla e fa parlare le detenute” . Grazie al Laboratorio di Scrittura e Teatro condotto da Katia Colica per Adexo con il supporto di Antonella Tassitano di Nudm, le donne della sezione Nausicaa hanno realizzato una riflessione sulla Giornata internazionale dei diritti delle donne dando risalto a quanto la Mitologia influenzi ancora le nostre vite a distanza di tremila anni. 8 marzo in carcere, voce alle donne attraverso il mito di Cassandra e Arianna Il laboratorio teatrale di Adexo si svolge nell’ambito del progetto “Libere dentro”, promosso dall’ufficio del Garante Metropolitano e curato dalla Consigliera Pari Opportunità, Paola Carbone