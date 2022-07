Reggio. MArRC, a Malacrino il Premio Elmo 2022 - Tempostretto

Il riconoscimento sarà conferito nel corso della cerimonia “Storie di ordinaria cultura: lo sguardo e i luoghi” che si svolgerà quindi a Rizziconi

REGGIO CALABRIA – Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino, riceverà domani 26 luglio il premio Elmo 2022. Il riconoscimento, conferito dall’Associazione Piazza Dalì, sarà conferito nel corso della cerimonia “Storie di ordinaria cultura: lo sguardo e i luoghi” che si svolgerà quindi a Rizziconi, alle 21, nel suggestivo scenario del sagrato e della scalinata della Chiesa matrice del comune pianigiano.



«Sono onorato ed emozionato – commenta Malacrino – per questo prestigioso premio, che giunge nell’anno della ricorrenza del Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. In questi anni il Museo Archeologico di Reggio Calabria ha lavorato in stretta sinergia con il territorio con l’obiettivo di promuovere una cultura a 360 gradi: arte e paesaggio, borghi e sapori, fino alle tradizioni millenarie da tutelare e promuovere. Il MArRC ha accolto centinaia di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, che intorno ai Bronzi di Riace, capolavori indiscussi dell’arte greca, hanno potuto scoprire tutta l’antichità calabrese, dalla preistoria fino alla tarda età romana.”

“Ringrazio Giammarco Pulimeni, – conclude – presidente dell’Associazione Piazza Dalì, e tutta la giuria del Premio, presieduta dal critico d’arte e curatore Roberto Sottile, per la sensibilità dimostratami. Voglio anche ringraziare il personale del Museo, con il quale avrò il piacere di condividere questo premio. Una squadra eccezionale che ogni giorno rende il Museo un luogo accogliente, efficiente e sicuro». Il Premio Elmo dell’Associazione Piazza Dalì è conferito, da dieci anni, alle personalità più brillanti del mondo della moda, del giornalismo, dell’arte, della cultura dell’associazionismo.