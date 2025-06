Reggio. Mattia Zenzola ospite della finalissima del “Rhegium Revelation – Talenti in Scena”

Rhegium Revelation – Talenti in Scena”, si terrà il prossimo 7 settembre nella straordinaria cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”

REGGIO CALABRIA – Sarà Mattia Zenzola, ballerino professionista tra i più amati dal pubblico italiano e vincitore dell’edizione 2023 del talent show Amici, l’ospite speciale della finalissima del “Rhegium Revelation – Talenti in Scena”, che si terrà il prossimo 7 settembre nella straordinaria cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” a Reggio Calabria.

Per la prima volta nella città dello Stretto, Zenzola porterà il suo carisma, la sua energia e il suo talento per accogliere i giovani finalisti del casting e condividere con loro un momento di forte impatto umano e artistico. Non solo spettacolo, ma anche vicinanza, incoraggiamento e confronto con un professionista che, partendo da un sogno, ha saputo trasformare la propria passione in una carriera. Mattia Zenzola è inoltre reduce da una tournée teatrale di grande successo, durata due anni, con il “Mare Fuori Musical” diretto da Alessandro Siani, dove ha ricoperto il ruolo da protagonista di Carmine.

L’evento, che rientra nella XIII edizione del “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi”, rappresenta oggi uno dei momenti più attesi dell’estate reggina, e si pone come punto di incontro tra cultura, sport, arte e giovani generazioni. Il progetto è promosso dalla TxT Società Cooperativa Sociale, afferente al sistema A.C.U. – Azione Cristiana Umanitaria, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri.

Il casting “Rhegium Revelation” nasce con una missione chiara: non creare una competizione, ma offrire uno spazio libero e autentico in cui i giovani talenti calabresi possano esprimersi, raccontarsi e vivere un’esperienza di valore, artistico e umano. Lontano dalle logiche dell’eliminazione e del giudizio, il progetto punta a valorizzare il talento locale, troppo spesso costretto a cercare riconoscimento fuori regione, offrendo invece una vetrina importante nel cuore della città e sotto gli occhi attenti di una giuria qualificata, di ospiti nazionali e del pubblico.

I partecipanti avranno la possibilità di esibirsi in canto, danza, teatro, musica dal vivo, cabaret e arti performative, davanti a una platea ampia e multiculturale, in uno degli spazi scenici più suggestivi del Sud Italia.

Le iscrizioni sono attualmente aperte e si chiuderanno lunedì 15 luglio 2025. Per partecipare è sufficiente inviare un video-provino seguendo le istruzioni disponibili sul sito ufficiale www.txtcoop.it.

Tra tutti gli iscritti, i primi 50 concorrenti selezionati accederanno alla fase delle preselettive, che saranno registrate presso il Teatro dello Stretto e trasmesse nel mese di agosto in una serie di puntate televisive in onda su ReggioTV, anticipando così la semifinale del 4 settembre e la finalissima del 7 settembre, quando Mattia Zenzola salirà sul palco dell’Arena per incontrare e sostenere i giovani artisti in gara.

In palio per il vincitore finale c’è un premio di 2.000 euro, ma soprattutto la possibilità di vivere un’esperienza irripetibile e formativa, nel segno dell’arte, della condivisione e della bellezza. Il talento calabrese merita il suo spazio. “Rhegium Revelation” è pronto ad accenderlo.