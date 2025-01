Reggio. Mercato del Popolo, Occhipinti(UdC): “scelta incomprensibile e penalizzante per gli operatori”

Il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria esprime pieno sostegno agli ambulanti di Piazza del Popolo

REGGIO CALABRIA – Il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria esprime pieno sostegno agli ambulanti di Piazza del Popolo, che da tempo denunciano le difficoltà ad operare nel rispetto delle regole e, adesso, sono stati colpiti dall’ingiustizia di una decisione amministrativa che rischia di cancellare una parte importante della storia e dell’identità economica e sociale della città.

«La scelta di non consentire più lo svolgimento dello storico mercato in Piazza del Popolo – afferma il Commissario metropolitano Riccardo Occhipinti – appare incomprensibile e profondamente penalizzante per gli operatori che, per decenni, hanno animato questo spazio, trasformandolo in un simbolo del lavoro e della vivacità commerciale di Reggio Calabria, seppure tra mille difficoltà che avrebbero dovuto essere affrontate in ben altro modo dall’Amministrazione comunale. Privare adesso questi lavoratori di una sede che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità significa non solo ignorare le loro esigenze, ma anche infliggere un duro colpo alla tradizione, alla memoria collettiva della città e mortificare ulteriormente la nostra già depressa economia».

«È indispensabile che l’Amministrazione comunale – conclude Occhipinti – riconsideri questa decisione e avvii un dialogo serio con gli ambulanti e le loro rappresentanze. La ricerca di soluzioni razionali ed equilibrate non può prescindere dal rispetto per una tradizione che è parte integrante dell’identità reggina e dal riconoscimento della dignità del lavoro di centinaia di famiglie che si sostentano grazie a questa attività. Chiediamo che si individui una strada condivisa che, da un lato, consenta al mercato di proseguire nella sua storica collocazione e, dall’altro, tenga conto delle esigenze di decoro e sicurezza urbana. La politica deve agire con equilibrio e buon senso, ascoltando le voci di chi ogni giorno contribuisce al tessuto economico e sociale della città. L’Udc di Reggio Calabria ribadisce il proprio impegno a fianco degli ambulanti e di tutti i lavoratori, con la convinzione che la tutela del lavoro e delle tradizioni debba essere una priorità per ogni amministrazione che abbia a cuore il futuro della città».