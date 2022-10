Reggio Metrocity e Museo archelogico, si rinnova la sinergia - Tempostretto

Il sindaco ff Carmelo Versace ha espresso soddisfazione per la sigla dell'intesa con il Direttore del Museo Carmelo Malacrino

REGGIO CALABRIA – È stato firmato questa mattina il rinnovo del protocollo d’intesa tra la Città metropolitana e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria finalizzato alla creazione di relazioni e percorsi di collaborazione fra Enti ed Istituzioni per lo sviluppo di attività di promozione e divulgazione del patrimonio culturale del territorio metropolitano reggino e delle collezioni museali in particolare. A mettere nero su bianco i termini dell’intesa il sindaco facente funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace e il direttore del Museo, Carmelo Malacrino.

Protocollo importante

Una sinergia accolta con soddisfazione dallo stesso Versace che, a margine della firma, ha parlato di “rafforzamento del percorso di collaborazione tra l’Ente metropolitano e il Museo di Reggio Calabria attraverso il rinnovo di un importante protocollo d’intesa che guarda con decisione al rilancio dell’attività di promozione e divulgazione dello straordinario patrimonio culturale e delle collezioni museali che il nostro territorio possiede”.

Impegno e sinergie

Un cammino che esalta ancora una volta l’intensa attività che la Metrocity da un anno ormai sta portando avanti per la celebrazione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace e che fa registrare, aggiunge l’inquilino di Palazzo Alvaro, “un lavoro sinergico imponente che vede impegnati Enti del territorio, associazioni, professionisti e naturalmente il nostro importantissimo Museo Archeologico Nazionale in cui i due capolavori sono custoditi. Comunicare in modo diverso rispetto al passato il territorio metropolitano reggino – ha poi concluso Versace – è la mission di riferimento che ci siamo dati sin dall’inizio dell’attuale consiliatura. Una narrazione moderna e al tempo stesso capace di veicolare la bellezza, le tradizioni e le radici millenarie che caratterizzano la Città metropolitana di Reggio Calabria in una prospettiva di respiro internazionale e di forte richiamo attrattivo”.