Reggio Metrocity. Inaugurata la collettiva “Espressioni Artistiche del Mondo Spagnolo” - Tempostretto

Il percorso espositivo, curato dal Maestro Giuseppe Iaria, rientra nell'ambito del progetto internazionale “El gran dìa de la amistad Reggio – España”

REGGIO CALABRIA Ancora arte e cultura nelle Sale di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. E’ stata inaugurata nella Sala Boccioni la mostra “Espressioni Artistiche del Mondo Spagnolo” a cura del Mastro Giuseppe Iaria, inclusa nell’evento internazionale “El gran dìa de la amistad Reggio – España”. L’iniziativa culturale, a carattere internazionale, per l’anno 2023 si è svolta in partenariato tra Associazione Calabria-Spagna, Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria, M. A. r. R. C., Conservatorio “F. Cilea” e Chiesa Evangelica Battista di Reggio Calabria. All’inaugurazione del percorso espositivo ha preso parte il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace che, insieme all’Assessora alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò, ha ringraziato i promotori dell’iniziativa.

Gli artisti

“Siamo onorati di poter ospitare qui a Palazzo Alvaro la mostra realizzata da artisti che hanno raccontato il rapporto stretto che esiste tra il nostro popolo e quello spagnolo. Due comunità, unite dal mar Mediterraneo e da tante tradizioni affini, che oggi si incontrano attraverso l’arte, riempiendo di colori e valorizzando, per l’ennesima volta, una delle sale più belle del nostro Palazzo, ormai divenuto un centro d’eccellenza del mondo culturale cittadino”. La mostra ospita gli artisti Lia Amore, Aldo Ape, Francesca Avenoso, Ilenia Barresi, Rossana Corsaro, Alberta Dito, Giuseppe Iaria ’63, Giuseppe Iaria ’81, Francesco Logoteta, Tiziana Marra, Silvana Marrapodi, Paola Morace, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Tina Nicolò, Francesca Perina, Sebastiano Plutino, Gregorio Procopio, Vito Ruscio, Salvatore Russo, Simona Treccosti, Carmelo Viglianisi.

La mostra sarà fruibile Giovedì e Venerdì dalle 08:00 alle 19:00 e Sabato dalle 08:00 alle 13:00. L’evento, organizzato dall’Associazione Calabria-Spagna, guidata dalla Presidente Rosa Fontana, continuerà fino a Sabato 20 Maggio 2023 con un ricco programma di eventi che coinvolge attivamente tutta la Città di Reggio Calabria e le personalità illustri calabresi e spagnole.