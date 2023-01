Reggio Metrocity. Servizi socioassistenziali, cultura, formazione: l'ente e l'Arcidiocesi insieme - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, nelle persone del Sindaco facente funzioni Carmelo Versace e dell’Arcivescovo metropolita Monsignor Fortunato Morrone, hanno sottoscritto questa mattina a Palazzo Alvaro un protocollo d’intesa per il rafforzamento della reciproca collaborazione istituzionale.

Impegno e condivisione

L’impegno comune è finalizzato alla realizzazione condivisa di progetti ed attività di carattere sociale, socio-assistenziale, educativo, formativo e culturale, rivolti a giovani, adulti, famiglie e associazioni operanti sul territorio metropolitano e ad ogni altra attività propedeutica allo sviluppo culturale, educativo e formativo delle nuove generazioni. Tra le finalità del protocollo sottoscritto anche la condivisione degli obiettivi concernenti la promozione, l’accompagnamento ed il supporto della crescita dei giovani, al fine di prevenire il disagio minorile ed adolescenziale, nonché il contrasto alla dispersione scolastica e la povertà educativa, la definizione e la programmazione delle priorità di intervento attraverso un tavolo di programmazione territoriale, con la compartecipazione di rappresentanti dei due Enti, ed uno strumento di programmazione annuale che consisterà nel piano annuale degli interventi.

Attenzione ai giovani

Nello specifico l’Arcidiocesi metterà a disposizione della Città Metropolitana servizi educativi, sociali e culturali, si impegnerà a svolgere, attraverso la rete della sua presenza sul territorio, una funzione educativa di aggregazione sociale, formazione e solidarietà, in particolare verso il mondo giovanile e le fasce deboli della popolazione, anche attraverso servizi socio-assistenziali che contribuiscono a dare una risposta ai soggetti fragili, ad esempio presso i centri di ascolto, le mense e le strutture di accoglienza.

Massima partecipazione

Da parte sua la Città Metropolitana produrrà il suo impegno nella compartecipazione a bandi nazionali e regionali per la concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione e la messa in sicurezza di beni del patrimonio pubblico e dell’Arcidiocesi, per la realizzazione degli obiettivi del protocollo, in particolare nell’ambito dell’accompagnamento dei soggetti più fragili, per il miglioramento del sistema educativo e formativo, per le politiche di parità, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, per le politiche giovanili, per la tutela delle fragilità sociali e l’integrazione dei servizi socio assistenziali, in collegamento con attori pubblici e privati del territorio.

Tutela dei fragili

Soddisfazione per l’impegno reciproco è stata espressa a margine dell’incontro dai rappresentanti dei due Enti. “Siamo felici – hanno affermato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace e l’Arcivescovo metropolita Monsignor Fortunato Morrone – di poter sottoscrivere questo protocollo che suggella, nella scia di un percorso già da tempo avviato, una collaborazione reciproca tra la Città Metropolitana e l’Arcidiocesi, nell’ottica di uno sviluppo della promozione sociale e della tutela delle persone più fragili. La firma odierna – hanno aggiunto – non è che l’inizio di un percorso reciproco di sinergia che, siamo certi, produrrà importanti risultati per il nostro territorio”.