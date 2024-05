Reggio. Neonato trovato morto tra gli scogli, la nonna non ha risposto al gip

Entro domani, la decisione se convalidare il fermo e se emettere l'ordinanza di custodia cautelare

REGGIO CALABRIA – Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la mamma della tredicenne con deficit cognitivo che lo scorso 26 maggio ha partorito il neonato trovato morto in uno zaino tra gli scogli di Villa San Giovanni, nei pressi dei traghetti per la Sicilia. L’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanna Sergi, che adesso dovrà decidere sul provvedimento di fermo emesso mercoledì scorso nei confronti della donna dalla procura di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri, si è celebrata questa mattina.

Entro domani, la decisione se convalidare il fermo e se emettere l’ordinanza di custodia cautelare.

