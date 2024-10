Reggio. Palazzo San Giorgio si illumina di rosa, per la campagna “Nastro rosa 2024”

Cuzzocrea: «Un invito a tutte le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà e positività»

REGGIO CALABRIA – Anche Palazzo San Giorgio, come altri monumenti in diverse città italiane, si illumina di rosa in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno. L’iniziativa è promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) che lancia la campagna “Nastro rosa 2024” con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.

Impietosi di dati diffusi dalla Lilt: con circa 60.000 nuovi casi l’anno, il cancro al seno è il big killer n.1, rappresentando oltre il 30% di tutti i tumori che colpiscono le donne. Sono circa 1 milione le donne italiane che hanno vissuto l’esperienza del cancro al seno e circa 40.000 delle quali sono in fase di malattia avanzata, con maggiore possibilità però oggi di guaribilità, grazie ai nuovi farmaci. LILT lancia la campagna LILT for Women – Nastro Rosa 2024: prevenzione e solidarietà femminile, incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne. Con il claim Join the Fight, le tre protagoniste di LILT for Women – Nastro Rosa 2024 invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella, sottolineando l’importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non ha età. Una mobilitazione che coinvolge l’intero territorio nazionale grazie alle numerose iniziative promosse dalle Associazioni della Lilt.

Tra queste, la possibilità di effettuare visite senologiche presso gli ambulatori aderenti, prenotabili al numero verde 800-998877 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15), e la distribuzione di materiale informativo per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, unica arma attualmente vincente, come stile di vita. Perché la prevenzione è contagiosa ed è la scelta giusta per la vita.

«Una campagna con un messaggio importante – ha ricordato Giuseppe Cuzzocrea, consigliere comunale delegato alla Pubblica illuminazione – perché è noto che la diagnosi precoce aumenta la probabilità di sconfiggere il tumore al seno. Attraverso la Campagna LILT for Women – Nastro Rosa 2024, la Lilt invita tutte le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe. Tutto per tenere alta l’attenzione sul carcinoma al seno».