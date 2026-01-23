 Reggio. Ponte, Saline Joniche possibile hub logistico, incontro in Capitaneria

venerdì 23 Gennaio 2026 - 08:15

Si è discusso sul possibile utilizzo del porto di Saline Joniche nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del ponte sullo Stretto

REGGIO CALABRIA – Si è tenuta presso la sede della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, una riunione tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, Ciccio Rizzo, il Direttore Marittimo, Ammiraglio Giuseppe Sciarrone, i componenti del Comitato di Gestione dell’Autorità portuale, il Direttore tecnico di Stretto di Messina Spa Valerio Mele, l’ing. Viviana Fedele della Città Metropolitana e la sindaca di Montebello Jonico, Maria Foti.

Il tema della riunione è stato il possibile utilizzo del porto di Saline Joniche nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. L’Autorità di Sistema Portuale ha illustrato le funzionalità del porto e dei programmi in corso per il rilancio l’infrastruttura.

La società Stretto di Messina, in sede di redazione del progetto esecutivo, di concerto con il Contraente Generale, valuterà con attenzione l’ipotesi di avvalersi anche del porto di Saline Joniche, unitamente alle attività già previste nel porto di Gioia Tauro.

