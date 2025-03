Reggio. premiato il giovane Germolè vincitore del Campionato italiano categoria provinciale di dama 2024

Falcomatà: «Il vostro impegno nello sport è ciò che, quando sarete grandi, potrà tradursi in un impegno per la città»

REGGIO CALABRIA – Il giovane reggino Lorenzo Germolè, appena tredicenne, ha trionfato a Palermo, vincendo il Campionato Italiano categoria provinciale di Dama 2024 con giocatori provenienti da tutto il Paese. Per celebrare questo importante successo, Lorenzo è stato premiato dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e dal consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, nel corso di una cerimonia che si è svolta nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio.

Alla premiazione, Lorenzo era accompagnato da Antonino Cilione, presidente regionale della Federazione Italiana Dama e presidente dell’Asd Il Bianco e il Nero, associazione la cui attività ha contribuito in maniera determinante alla promozione del gioco della dama, specialmente tra i più giovani.

Nel suo intervento, il sindaco Falcomatà riguardo alle realtà associative nella vita della città ha affermato: «La vostra presenza e partecipazione alla vita cittadina è fondamentale. Ricordiamo tutti l’apertura del Parco del Tempietto, un evento che vi ha visti protagonisti con la scelta dei tavoli da dama, che si è rivelata un’iniziativa azzeccata. Ogni giorno vediamo video e reel che documentano i momenti di gioco».

Il primo cittadino si è rivolto ai giovanissimi giocatori di dama presenti alla cerimonia: «Ragazzi, sappiate che la casa comunale è anche casa vostra. L’Amministrazione vi segue e vi ringrazia per ciò che fate. Il vostro impegno nello sport è ciò che, quando sarete grandi, potrà tradursi in un impegno per la città. Siete già protagonisti e questi riconoscimenti sono un giusto merito per il vostro impegno».

Il consigliere Latella ha aggiunto: «Non solo il calcio, ma anche altri sport, che spesso hanno meno visibilità, sono una parte fondamentale della vita sportiva dei nostri ragazzi. Sport come la dama sono stimolanti e rappresentano una risorsa importante per la crescita dei giovani». Un ulteriore riconoscimento è stato tributato al maestro Tito Cogliandro, uno degli istruttori più vincenti nel panorama nazionale, che ha portato a casa numerosi titoli a livello di squadra e tanti altri successi giovanili.