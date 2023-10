Reggio. Presentata a Palazzo San Giorgio la Viola Basket - Tempostretto

"I reggini, non dovranno mai fare mancare il loro supporto al team neroarancio nei campi in cui i nostri atleti saranno chiamati a confrontarsi"

REGGIO CALABRIA – E’ stata presentata a Palazzo San Giorgio la squadra della Pallacanestro Viola, impegnata nel campionato di serie B2 interregionale per la stagione sportiva 2023/2024. Alla presentazione ha partecipato, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, il quale ha sottolineato la consapevolezza del fatto di “quanto sia radicalizzato il sentimento per il basket in un territorio che, come il nostro, ha vissuto anni gloriosi grazie alle imprese della squadra neroarancio. Oggi viviamo tempi diversi, ma comunque esaltanti e che devono vedere impegnate le istituzioni e l’intera città nel sostenere un importante progetto sportivo. Ai giocatori ed allo staff mi sento di dire che, al di là delle vittorie o delle sconfitte, quello che conta è uscire dal campo con la canotta sudata. Chi indossa questi colori è chiamato a rappresentare la nostra città con impegno e con onore”.

“Siamo lieti – ha concluso il sindaco facente funzioni – di presentare la squadra a Palazzo San Giorgio. Noi, per la Viola e per tutte le realtà sportive cittadine, ci siamo e ci saremo sempre. Anche i reggini, dunque, non dovranno mai fare mancare il loro supporto al team neroarancio nei campi in cui i nostri atleti saranno chiamati a confrontarsi. Formulo il mio più grosso in bocca al lupo al presidente Carmelo Laganà, al coach Federico Cigarini ed a tutto lo staff tecnico, ai giocatori ed ai supporter del trust”.