 Reggio. Proclamati Falcomatà e Giannetta in Consiglio regionale

Dario Rondinella

sabato 01 Novembre 2025 - 08:37

I due consiglieri regionali, entrambi promettono impegno sul territorio e collaborazione per lo sviluppo della Calabria

REGGIO CALABRIA – Dopo la proclamazione dei primi cinque consiglieri regionali, avvenuta lunedì scorso al Tribunale di Reggio Calabria, sono stati ufficialmente proclamati anche Domenico Giannetta (Forza Italia) e Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico), sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“La mia riconferma, con un’ulteriore aggiunta di preferenze – ha dichiarato Giannetta – mi stimola ad affrontare questa nuova legislatura regionale con lo stesso impegno e amore per questa terra. Al di là di incarichi e ruoli che verranno, continuerò a vivere e lavorare sui territori, certo che, con il percorso avviato dal presidente Occhiuto, potremo fare ancora bene per la Calabria”.

Falcomatà ha espresso soddisfazione per l’incarico: “è un grande onore e una responsabilità ricoprire il ruolo di consigliere regionale. Ringrazio gli oltre diecimila cittadini che mi hanno dato fiducia. Proseguirò il mio impegno per il territorio, portando in Regione le istanze di Reggio e dell’intera area metropolitana”.

Il sindaco metropolitano ha poi ribadito le priorità del suo mandato: “sanità, trasporti, infrastrutture, welfare e lavoro saranno al centro della mia azione, insieme al completamento del trasferimento delle funzioni metropolitane. Lavorerò con i colleghi del Partito Democratico e del centrosinistra per far sentire la voce dei calabresi dentro e fuori Palazzo Campanella”.

