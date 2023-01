Reggio. Pubblicate graduatorie contributi canoni di locazione anni 2019 - 2020 - Tempostretto

I contributi finanziati attraverso fondi Pon saranno riproposti negli anni a venire. Gli elenchi pubblicati sul portale istituzionale dell'Ente.

REGGIO CALABRIA – Sono state pubblicate – visibili sul sito istituzionale dell’Ente – le Graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi per la “Concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione anni 2019 – 2020”. «Entro il 16 gennaio – ha specificato l’assessore al Welfare, Demetrio Delfino – sarà possibile presentare eventuali opposizioni attraverso le modalità fornite dal settore e consultabili sulla specifica pagina web del Comune. Verrà, poi, stilata la graduatoria definitiva, con il relativo elenco degli esclusi, la cui pubblicizzazione seguirà le tradizionali linee dell’Amministrazione trasparente. È bene sottolineare che Il Comune non invierà comunicazioni personali ai richiedenti».

Maggiore semplicità

«Prosegue, dunque – ha continuato il delegato alle Politiche sociali – l’azione rivolta ad alleggerire le difficoltà delle persone particolarmente fragili o, comunque, in una particolare condizione di necessità e bisogno. Anche questa misura, infatti, rientra fra quelle finanziate attraverso i fondi Pon per contrastare la povertà e verrà riproposta anche per gli anni a venire». «La filosofia che ispira, quotidianamente, le attività dell’amministrazione e del settore diretto dal dirigente Francesco Barreca, cui va il mio personale ringraziamento per il proficuo lavoro svolto di concerto con il personale in forza al comparto Welfare – ha concluso l’assessore Delfino – è costantemente rivolto a non lasciare indietro nessun cittadino. Il Comune è presente ed è sempre al fianco delle fasce deboli della popolazione».

Le graduatorie sono consultabili al seguente link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/3137