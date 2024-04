Reggio. Raddoppio del costo delle strisce blu, protestano Forza Italia e Lega

Come riportato in una delibera della Giunta comunale, il costo dell’orario della tariffa delle strisce blu è passato da 1 a 2 euro

REGGIO CALABRIA – L’aumento del costo dei parcheggi sulle strisce blu nel centro storico di Reggio Calabria, come riportato in una delibera della Giunta comunale di Palazzo San Giorgio fa registrare la reazione di alcuni consiglieri comunali di opposizione di centrodestra. Per il forzista Federico Milia, il raddoppio del costo dell’orario della tariffa delle strisce blu passato da 1 a 2 euro, significa non avere a cuore il benessere dei cittadini, lucrare sui sacrifici economici dei reggini, disincentivare il turismo e molto altro.” Reggio Calabria – spiega Milia – non è una cittadina che presenta al suo interno un borgo storico, dove una misura di questo tipo potrebbe avere un senso: nel cuore della città si trovano attività commerciali, gli uffici principali e si estende per più di 1 km in modo capillare: aumentare il costo delle strisce blu non è il modo più efficace per attrarre. È impensabile raddoppiare la tariffa oraria nelle zone del Viale Zerbi, Piazzale Stazione Lido e del Lungomare Falcomatà: ci opporremo con forza a questo monitoraggio sperimentale voluto dall’amministrazione comunale. Non si può lucrare sulla pelle dei cittadini, dei visitatori di passaggio, dei turisti, al contrario serve lavorare per nuove strategie attrattive che mirino allo sviluppo della città”.

Per i consiglieri comunali della Lega Antonino Caridi e Giuseppe De Biasi, rappresenta un pesante onere per le famiglie reggine, già provate da una tassazione particolarmente elevata cui non corrisponde un’offerta efficiente in termini di servizi, oltre che per chi quotidianamente giunge a Reggio Calabria per i motivi più disparati. “I nostri amministratori – chiosano i due consiglieri comunali leghisti – ne hanno pensata un’altra, dopo le imbarazzanti scelte afferenti al periodo natalizio o dopo la chiusura della via Marina o dopo l’imbarazzante questione delle piste ciclabili. Infatti hanno tirato fuori dal cilindro l’ennesimo coniglio. Adesso hanno pensato bene di cercare di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici o di promuovere la mobilità dolce, di migliorare la domanda di sosta e ridurre, così, al minimo l’impatto sull’ambiente urbano, migliorando il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso un razionale utilizzo del territorio, aumentando la tariffa oraria pari a €/ora 2,00. Un’altra decisione che non esitiamo a definire inutile, controproducente e, per come motivata, anche offensiva dell’intelligenza dei cittadini”.