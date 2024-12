Reggio. Ripepi (AP): “il Campus Universitario del Mediterraneo, traguardo storico per la città”

"Il campus universitario rappresenta una risposta concreta al fenomeno dell’emigrazione giovanile, che da decenni penalizza la Calabria"

REGGIO CALABRIA – “Mentre l’Amministrazione Falcomatà arricchisce quotidianamente la misera arte delle chiacchiere e dei distintivi, buttando continuamente fumo negli occhi dei cittadini con interventi spot privi di ricadute sul futuro della Città, ecco che il Centrodestra porta risultati concreti e tangibili a Reggio Calabria! Per questo non posso che esprimere un sincero e sentito ringraziamento all’On. Francesco Cannizzaro per l’impegno concreto e determinante che ha portato all’approvazione dell’emendamento al bilancio per la realizzazione del nuovo campus universitario a Reggio Calabria. Un progetto ambizioso e fondamentale che rappresenta una pietra miliare per il futuro della nostra città e per il destino dei giovani calabresi”. Così Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare e Consigliere Comunale d’opposizione, commenta con entusiasmo l’annuncio del finanziamento del nuovo “Campus Universitario del Mediterraneo”.

Un progetto, questo, che prenderà vita nel cuore di Reggio e che sorgerà nell’area dei Monfortani: un sito individuato da tempo come ideale dall’Università Mediterranea. Tuttavia, questo importante progetto non avrebbe mai visto la luce senza l’intervento decisivo dell’on. Francesco Cannizzaro, che ieri sera è riuscito a far approvare in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati un emendamento che assegna 4 milioni di euro all’ateneo reggino per la realizzazione del Campus.

“Il campus universitario – prosegue Ripepi – rappresenta una risposta concreta al fenomeno dell’emigrazione giovanile, che da decenni penalizza la Calabria. Finalmente i nostri giovani potranno guardare al futuro, senza essere costretti a lasciare la loro terra per cercare opportunità altrove. Con infrastrutture moderne e all’avanguardia, potremo creare un polo d’eccellenza che attragga studenti da tutta Italia e dal Mediterraneo, consolidando l’Università Mediterranea come punto di riferimento per l’istruzione e la ricerca. Un’opportunità concreta e un polo d’eccellenza per fermare definitivamente l’ ‘emorragia’ di giovani”.

“L’obiettivo – aggiunge – non deve essere solo quello di migliorare le strutture esistenti, ma anche di innescare e dare una spinta a nuove facoltà di rilievo, come Medicina e Chirurgia; nonché sviluppare un Politecnico di alto livello che possa generare innovazione e sviluppo per l’intera città e regione. L’investimento in un campus moderno non rappresenta solo un traguardo per la città, ma un volano per il rilancio economico e sociale del nostro territorio”.

Ripepi conclude ribadendo l’importanza di una visione politica basata di azioni concrete: “Questa è la strada da seguire per trasformare la nostra Rheggio e la Calabria intera! Ringrazio ancora l’ On. Francesco Cannizzaro per aver dimostrato, ancora una volta, che con il lavoro serio e determinato si possono ottenere risultati straordinari per la nostra comunità. Francesco è l’unico parlamentare che è riuscito in sette anni, anche quando era all’opposizione, a portare ingenti risorse per opere strategiche come l’Aeroporto dello Stretto, il Lido Comunale, le Circoscrizioni e molte altre opere infrastrutturali della nostra area metropolitana. Certamente, tirando le somme di questo importantissimo bilancio politico, fatto di opere e non di chiacchiere, il Centrodestra può vantare importanti risultati concreti sulla Città di Reggio Calabria e tutta la Regione!”.