Reggio. Scontro mortale a Bocale, muore motociclista 47enne, conducente senza patente

La vittima era un carabiniere di 47 anni, Davide Squillace, ed alla guida della sua moto

REGGIO CALABRIA – Motociclista perde la vita in seguito ad uno scontro con una Toyota Yaris guidata da un uomo di 35 anni, con la patente sospesa da oltre un anno. L’impatto mortale è avvenuto ieri sera lungo via Nazionale, nella frazione di Bocale, nei pressi di un impianto sportivo. A perdere la vita Davide Squillace, 47 anni, carabiniere. Sul posto sono gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti tossicologici.