Reggio. Servizio massivo ad Arghillà, denunciate 10 persone

mercoledì 26 Novembre 2025 - 07:57

Il dispositivo si è avvalso di 17 unità complessive che, hanno setacciato numerose unità immobiliari di proprietà pubblica

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito di un apposito e mirato servizio svolto a tutela del diritto alla casa e del patrimonio comunale, la Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria ha denunciato per vari reati dieci persone, tutte dimoranti ad Arghillà.
Il dispositivo si è avvalso di 17 unità complessive che, insieme ai verificatori della Sorical e ai funzionari del Settore Patrimonio del Comune, hanno setacciato numerose unità immobiliari di proprietà pubblica.

I reati contestati, a vario titolo, sono occupazione abusiva di immobile e furto aggravato di acqua. Dell’esito delle verifiche sono stati altresì informati gli uffici comunali competenti per gli opportuni accertamenti tributari.

Nelle medesime ore, unitamente agli ispettori del Servizio Igiene dell’Asp, personale del Corpo ha ispezionato alcuni esercizi commerciali e pubblici nella zona della stazione centrale. Le attività hanno consentito di sequestrare circa 10 kg di prodotti preparati e pronti alla vendita, ma privi dei requisiti minimi di commestibilità e quindi potenzialmente nocivi per la salute.

Questi servizi proseguiranno e saranno intensificati nei giorni a venire.

