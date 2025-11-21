Reggio. Statuto regionale: via libera alla riforma, Giunta a 9, introdotti i sottosegretari

La minoranza ha contestato duramente il provvedimento, definendolo un “poltronificio” e criticando l’esordio della nuova legislatura

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato nella notte, con i voti del centrodestra, la modifica dello Statuto che aumenta da sette a nove il numero degli assessori e introduce la figura dei sottosegretari alla presidenza. Il cambiamento recepisce quanto previsto dal Decreto legge 138/2011, che consente alle Regioni con meno di due milioni di abitanti di ampliare la composizione della Giunta.

La minoranza ha contestato duramente il provvedimento, definendolo un “poltronificio” e criticando l’esordio della nuova legislatura. A maggioranza è passata anche la legge che disciplina il referendum popolare sullo Statuto, escludendo però dal suo ambito le revisioni statutarie.

Tra le voci critiche, il consigliere Giuseppe Falcomatà ha avvertito: “il rischio è che, a furia di modificare a pezzi lo Statuto, si fa a pezzi lo Statuto”.