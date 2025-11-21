 Reggio. Statuto regionale: via libera alla riforma, Giunta a 9, introdotti i sottosegretari

Reggio. Statuto regionale: via libera alla riforma, Giunta a 9, introdotti i sottosegretari

Dario Rondinella

Reggio. Statuto regionale: via libera alla riforma, Giunta a 9, introdotti i sottosegretari

Tag:

venerdì 21 Novembre 2025 - 13:02

La minoranza ha contestato duramente il provvedimento, definendolo un “poltronificio” e criticando l’esordio della nuova legislatura

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato nella notte, con i voti del centrodestra, la modifica dello Statuto che aumenta da sette a nove il numero degli assessori e introduce la figura dei sottosegretari alla presidenza. Il cambiamento recepisce quanto previsto dal Decreto legge 138/2011, che consente alle Regioni con meno di due milioni di abitanti di ampliare la composizione della Giunta.

La minoranza ha contestato duramente il provvedimento, definendolo un “poltronificio” e criticando l’esordio della nuova legislatura. A maggioranza è passata anche la legge che disciplina il referendum popolare sullo Statuto, escludendo però dal suo ambito le revisioni statutarie.

Tra le voci critiche, il consigliere Giuseppe Falcomatà ha avvertito: “il rischio è che, a furia di modificare a pezzi lo Statuto, si fa a pezzi lo Statuto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Strada Torri Morandi – Tirreno, l’iter verso la dichiarazione di pubblica utilità
Natale a Messina, luminarie da 300mila euro: tre affidamenti per le feste
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED