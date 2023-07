Reggio, tocca agli inglesi salvare la Reggina - Tempostretto

firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano

REGGIO CALABRIA – Una settimana tumultuosa per la squadra amaranto che tiene con il fiato sospeso non solo i tifosi, ma anche chi ama la città. Dopo la notizia della mancata iscrizione al campionato di serie B arrivata come una doccia fredda, le motivazioni dovute ai debiti e il colpo di coda della proprietà che annuncia ricorso e salda il dovuto all’erario addirittura in anticipo sui tempi, un’altra notizia ufficiale è sta appena resa nota. La proprietà della Reggina 1914, infatti comunica che “è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni.”

Anche stavolta non sono mancate le reazioni sui social molte di queste legate alla speranza di vedere salvo il campionato. I commenti si dividono tra chi non accetta di buon grado vendendo questa mossa ancora peggiore delle altre e chi invece come l’unica possibile. Ai posteri l’ardua sentenza in ogni caso mai come in questo caso nulla è più appropriato di “God save the Queen”.

