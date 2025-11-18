 Reggio. Tre nuovi piloti di volo sportivo, concluso il corso dell’Aeroclub dello Stretto

Redazione

martedì 18 Novembre 2025 - 10:06

REGGIO CALABRIA – Tre nuovi piloti hanno ottenuto il brevetto di volo da diporto sportivo, coronando un percorso di addestramento durato quasi sette mesi e segnando un nuovo passo avanti nella diffusione del volo sportivo a Reggio Calabria..

Gli esami si sono svolti ieri presso l’aeroporto dello Stretto. L’Aeroclub, punto di riferimento per la cultura aeronautica reggina da oltre quarant’anni, ha recentemente ampliato la propria offerta formativa con corsi dedicati al volo sportivo, disciplina più accessibile ed economica rispetto ai percorsi tradizionali.

I nuovi piloti, Pasquale Cucè, Simone Tuscano e Antonio Militano, hanno completato l’addestramento sotto la guida del presidente dell’Aeroclub, l’avvocato Sculco, del direttore della scuola di volo, Comandante Antonio Catizzone, e dell’istruttore Giancarlo Fotia.

Con questa nuova qualifica, l’Aeroclub punta a rendere il volo sportivo sempre più aperto al territorio, proseguendo nella sua missione di promozione della cultura aeronautica.

