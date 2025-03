Reggio. Unindustria Calabria: “grande successo per ‘Leader nella Vendita’”

Il professor Sacchi ha offerto ai partecipanti strumenti pratici e strategie concrete, partendo dalle due leggi fondamentali della vendita

REGGIO CALABRIA – Aula gremita e partecipazione entusiasta per il seminario “Leader nella Vendita”, tenutosi presso la sede di Confindustria Reggio Calabria. Un’intera giornata di formazione intensiva con

Emanuele Maria Sacchi, massimo esperto italiano di leadership e comunicazione persuasiva, che ha

guidato imprenditori, manager e professionisti attraverso le leggi fondamentali della negoziazione e le

tecniche più avanzate di vendita.

Organizzato dal Comitato Piccola Industria di Unindustria Calabria, con il patrocinio di Unindustria

Calabria Giovani Imprenditori, Confindustria Reggio Calabria Piccola Industria e Giovani Imprenditori,

AISCRIS e ANCE Giovani Reggio Calabria, l’evento ha riscosso un successo straordinario: posti esauriti in

pochi giorni e oltre il 30% dei partecipanti provenienti da fuori provincia.



Un seminario che ha lasciato il segno

Il professor Sacchi ha offerto ai partecipanti strumenti pratici e strategie concrete, partendo dalle due leggi fondamentali della vendita – la Legge dell’Esclusione e la Legge del Confronto – fino ad arrivare

all’importanza dell’empatia, della spontaneità e della gestione delle obiezioni.

“La formazione, se fatta bene, è un grande investimento – ha dichiarato Sacchi –. Se si riesce a trasferire

strumenti e a metterli in pratica, la crescita è inevitabile. La vita stessa è una continua negoziazione”.



Dalle parole ai fatti: l’energia degli imprenditori

Il seminario ha rappresentato non solo un momento di formazione ma anche un’occasione per rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e condividere buone pratiche. Fortunato Rizzo, Presidente Piccola Industria Unindustria Calabria, ha sottolineato: “È il quinto evento al quale partecipo con Sacchi. Ogni volta è una crescita personale e professionale. Visti i risultati, stiamo valutando l’idea di portare questo format in altre territoriali con un vero e proprio roadshow”. Nicola Cuzzocrea, CEO di O2HP S.R.L., tra gli organizzatori dell’iniziativa, ha evidenziato: “Abbiamo fortemente voluto questo seminario per offrire un valore aggiunto ai giovani imprenditori del territorio. Il tutto esaurito in una settimana dimostra che c’è grande fame di conoscenza”.

Oltre la vendita: un cambio di mindset

Tra i messaggi più forti lasciati dal seminario, l’idea che vendere non sia solo una tecnica, ma una scienza,

e soprattutto, una questione di mindset. “Non otterrai dalla vita ciò che meriti, ma ciò che saprai negoziare” – ha ribadito Sacchi, invitando i partecipanti a superare i propri limiti e a valorizzare il proprio potenziale con autenticità e strategia. Il successo dell’evento conferma l’efficacia di investire in formazione di qualità e nella promozione di una nuova cultura imprenditoriale anche nel Sud Italia. La grande partecipazione, l’alto livello di coinvolgimento e l’energia che si è respirata in aula aprono ora la strada a nuove iniziative formative sul territorio.