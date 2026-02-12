 Poltrone, materassi, mobili e perfino un frigo: la denuncia social di Messina Servizi

Redazione

giovedì 12 Febbraio 2026 - 20:30

L'azienda parla di "grave abbandono di rifiuti e ingombranti sul suolo pubblico in pieno centro"

MESSINA – Ci sono poltrone, cuscini e materassi. Ma anche resti di mobili, tegole, legni e un frigorifero. È un “grave abbandono di rifiuti e ingombranti su suolo pubblico” quello denunciato sui social da Messina Servizi. L’azienda ha deciso di pubblicare le foto di una vera discarica a cielo aperto.

Messina Servizi: “Uno scarico indiscriminato”

Nel post si legge: “Non si tratta di un conferimento errato: si tratta di uno scarico indiscriminato di mobili, elettrodomestici, materassi e materiali di ogni tipo lungo la strada, in pieno centro abitato. Le nostre squadre stanno provvedendo alla bonifica dell’area, ma quanto accaduto è inaccettabile. Abbiamo richiesto l’intervento urgente della Polizia Municipale affinché vengano effettuate le verifiche necessarie sul materiale abbandonato, nel tentativo di risalire ai responsabili, e per il posizionamento tempestivo di un sistema di videosorveglianza”.

E infine Messina Servizi ha concluso: “Non è tollerabile che uno scempio del genere avvenga sotto gli occhi di tutti, in una zona frequentata, senza che nessuno si assuma la responsabilità di segnalare o intervenire. Abbandonare rifiuti è un reato. È un danno ambientale, economico e civile che ricade sull’intera comunità. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Il rispetto delle regole non è facoltativo”.

  1. Arcistufo2.0 12 Febbraio 2026 21:18

    Ma la municipale non poteva essere interpellata e quindi piazzare le telecamere prima che vi fosse l’intervento di bonifica?
    Avevate il luogo del delitto.
    Bastava solo attendere.
    Quanti ne avreste beccati in flagranza?
    Così si sposteranno e basta.
    Ma sono solo io a pensare che sia tutto assurdo, senza senso?

  2. COGITO ERGO SUM 12 Febbraio 2026 21:47

    Incomprensibile : potevano usufruire del comodo e pratico (oltreche’ gratuito) servizio di ritiro ingombranti a domicilio, fornito daI mezzi e dal personale di Messina Servizi.

  3. COGITO ERGO SUM 12 Febbraio 2026 21:49

    frigo ? Sono beni tracciabilissimi. Dal produttore alla clientela. E dopo … stangarli con un multa ipersalata.

