Reggio. Via libera ai lavori a Gallico, per la Via Cappelleri

Il consigliere comunale Giordano: "un’opera attesa da 40 anni che diventa realtà grazie all’Amministrazione comunale"

REGGIO CALABRIA – «Un’opera attesa per oltre 40 anni dalla comunità di Gallico ora potrà finalmente diventare realtà grazie all’impegno dell’Amministrazione Falcomatà e al lavoro degli uffici comunali». Così Giuseppe Giordano, consigliere comunale che ha seguito l’iter amministrativo fin dalle prime fasi, commenta l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in via Cappellieri, un’opera da 1,5 milioni di euro sulla cui importanza si è soffermato durante la seduta odierna del Consiglio comunale perché, ha rimarcato, si tratta di «un tassello del più ampio progetto di riassetto viario che dovrà essere completato per potenziare un’area nevralgica e in espansione qual è la zona Nord della città».

Giordano nel suo articolato intervento ha ricordato come l’opera, la cui importanza va ben oltre la mera realizzazione di un tratto di strada, nei decenni passati fosse stata inserita nella programmazione delle precedenti Amministrazioni comunali ma finora fosse rimasta nel limbo delle buone intenzioni. «Già l’allora Consiglio dell’ex IX Circoscrizione – ha spiegato Giordano – aveva più volte sollecitato la realizzazione di questi lavori ma solo l’Amministrazione comunale in carica è riuscita a concretizzare i provvedimenti amministrativi bruciando addirittura le tappe nelle ultime settimane pur di portare il Pfte in Consiglio.

L’iter è partito all’inizio del mandato ma l’Amministrazione Falcomatà ha fatto una precisa scelta politica trovando una copertura finanziaria attraverso l’utilizzo delle somme derivanti dalla rimodulazione dei mutui».

Un altro aspetto positivo messo in risalto da Giordano riguarda la redazione del progetto curata interamente dal Settore Lavori pubblici del Comune: «Si tratta – ha aggiunto Giordano – del primo intervento significativo che viene progettato grazie alle nuove risorse assunte dal Comune attraverso i concorsi, un pool di ingegneri con il testa il Rup Arch. Polito, coordinati dal dirigente Arch. Bruno Doldo ha portato avanti in tempi celeri un lavoro importante e che, tra l’altro, ha permesso all’ente di risparmiare le somme per la progettazione qualora fosse stata affidata a professionisti esterni».

«Ora, approvato il Ptfe, si potrà celermente ottenere da Cassa depositi e prestiti l’autorizzazione per l’utilizzo dei mutui già individuati per l’opera, approvare il progetto esecutivo e procedere all’espletamento della gara d’appalto. Così – ha concluso Giordano – Gallico potrà avere un’importante infrastruttura che migliorerà non solo l’assetto viario ma anche la quotidianità della popolazione. Dopo svariati anni, inoltre, quell’area tornerà a poter fruire del servizio di trasporto pubblico garantito da Atam.