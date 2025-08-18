Regionali Calabria. Il centrosinistra punta su Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per la scelta del nuovo governatore si terranno il 5 e 6 ottobre

CATANZARO – Potrebbe essere Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’INPS, il candidato del centrosinistra calabrese alla presidenza della Regione. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per la scelta del nuovo governatore si terranno il 5 e 6 ottobre, dopo le dimissioni anticipate di Roberto Occhiuto, ricandidato dal centrodestra per puntare ad un secondo mandato.