Dario Rondinella

Regionali Calabria. Renzi lancia il polo riformista moderato e attacca Occhiuto: “è la Meloni calabrese”

martedì 02 Settembre 2025 - 07:57

"Sì al Ponte sullo Stretto è utile se non si tolgono soldi alla Calabria e alla Sicilia dai fondi strutturali"

COSENZA – Nel dibattito sul reddito di dignità proposto da Pasquale Tridico, Matteo Renzi, in visita in Calabria per sostenere il progetto del polo riformista moderato che appoggia la candidatura di Tridico alla presidenza della Regione per il centrosinistra, ha ribadito che la vera priorità è creare condizioni di lavoro dignitose, con stipendi adeguati che permettano alle persone di vivere con autonomia.

Renzi ha sottolineato che misure come il reddito di cittadinanza e il reddito di dignità possono essere utili, ma solo se ben strutturate: devono sostenere chi è in difficoltà senza scoraggiare il lavoro o sostituirlo. Per il segretario di Italia Viva, è essenziale valorizzare chi studia, si impegna e lavora duramente, garantendogli un salario equo e non un trattamento di tipo assistenziale. E definito Occhiuto “la Meloni calabrese”, nel senso che nonostante i proclami e gli annunci, anche in Calabria, le statistiche si infrangono sulla realtà.

Sul Ponte sullo Stretto ha ribadito che “non è contrario come non lo è in generale con tutte le opere infrastrutturali ma se significa togliere soldi alla Calabria e alla Sicilia dai fondi strutturali, perché di  questo si tratta e anziché avere risorse aggiuntive si prendono risorse che già c’erano, è un errore”.

