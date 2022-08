Regionali. Italia al Centro - Messina sosterrà la candidatura di Ferdinando Croce - Tempostretto

Per il coordinatore provinciale Ninni Petrella si tratta della scelta più credibile

“In vista delle elezioni regionali siciliane, auspicando la formazione di un’assise parlamentare degna di rappresentare il territorio, Italia al Centro ha scelto di sostenere la corsa all’Ars di Ferdinando Croce “,

così Ninni Petrella, coordinatore provinciale messinese del partito di Giovanni Toti. “Il buonsenso e l’attenzione al territorio che animano il nostro progetto politico – spiega Petrella – ci impongono di operare scelte che sono scevre da preconcetti e barricate. Senza sotterfugi e accordi celati”.

“A viso aperto e senza dover tacere nulla – prosegue Ninni Petrella – possiamo permetterci il lusso di non sottostare ad alleanze improvvisate o sostegni esterni imposti e andare nella direzione che riteniamo essere la più credibile. Così, abbiamo assunto, in condivisione con la nostra direzione regionale, una posizione di coerenza all’impegno che profondiamo. Ferdinando Croce, da sempre attivo in modo impeccabile e instancabile, ha dato ampia dimostrazione negli anni, specie gli ultimi, di interpretare la politica come servizio, dentro e fuori dalle istituzioni. Pertanto il supporto di Italia al Centro a Messina sarà incondizionato e totale. Da moderati e liberali quali siamo, non abbiamo dubbi circa quale sia la miglior proposta possibile da sostenere per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana”, conclude Petrella.