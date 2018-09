Ars, in commissione Sanità confronto coi vertici della Raffineria di Milazzo

Questa mattina ci sarà una riunione a porte chiuse in commissione Sanità all'Ars, richiesta dal Comune di San Filippo del Mela in merito alla postazione territoriale servizio Seus 118 ed in merito ai riflessi sulla salute delle emissioni di fumo degli impianti della raffineria consortile di Milazzo.

Dopo gli incontri al Comune di Milazzo e in Prefettura a Messina prosegue il giro di vite sulla raffineria di Milazzo dopo i fatti di due sabati fa che hanno visto l'improvvisa nube tossica ricoprire il territorio del Mela in conseguenza di un guasto elettrico agli impianti.

All'incontro di oggi sono convocati: l'Assessore alla salute Ruggero Razza, l'Assessore Toto Cordaro per l'ambiente, l'Ing. La Rocca - dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica - la dott.ssa Di Liberti, dirigente generale dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il dott. Battaglia, dirigente generale del Dipartimento regionale ambiente, il dott. Sebastiano Lio, dirigente responsabile DPS servizio 6 - emergenza.

All'incontro saranno presenti i deputati messinesi, Tommaso Calderone e Pino Galluzzo, entrambi in commissione sanità, il Sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, Valentino Colosi, presidente del consiglio comunale e il dott. Vazzana, direttore generale dell'Arpa. Secondo indiscrezioni sarà presente anche l'ingegnere Luca Franceschini, il responsabile del personale della Raffineria di Milazzo.