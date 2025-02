Regione Calabria. Contributo di 300 euro per l’acquisto della parrucca

La Regione Calabria, come la Regione siciliana, aiuta i soggetti oncologici che perdono i capelli per effetto dei trattamenti antitumorali

La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di un contributo economico alle donne e agli uomini di qualsiasi età, residenti nel territorio calabrese, che, a causa dei trattamenti terapeutici per patologie oncologiche, sono colpiti da perdita di capelli e acquistano una parrucca.

L’ammontare massimo del contributo economico concedibile “una tantum” ai destinatari è pari a € 300,00 pro capite. Possono accedere al beneficio le persone in possesso di un’attestazione dell’indicatore ISEE in corso di validità con un valore non superiore a € 50.000,00.

Come effettuare la richiesta di contributo

La richiesta del contributo economico, va effettuata utilizzando l’apposito modello di domanda con gli allegati tassativamente in formato PDF. L’istanza va inviata all’ indirizzo PEC: welfare.lw@pec.regione.calabria.it., con oggetto: “Contributo alle persone con alopecia da chemioterapia”. L’Avviso Pubblico prevede tre finestre temporali per la presentazione e la conseguente istruttoria delle domande:

finestra 1 – chiusura 30 maggio 2025;

finestra 2 – chiusura 30 settembre 2025;

finestra 3 – chiusura 15 dicembre 2025.

Sarà possibile presentare costantemente le domande e le date di ricezione delle stesse consentiranno

l’inserimento delle richiest in una delle tre finestre sopra indicate. Al termine di scadenza di ogni finestra verrà effettuata l’istruttoria delle domande pervenute nell’arco temporale di riferimento con conseguente adozione del relativo decreto di ammissione al finanziamento. La valutazione delle domande sarà svolta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle stesse.

Documentazione da presentare

La documentazione da allegare alla domanda finalizzata all’ottenimento del contributo per l’acquisto della parrucca è la seguente:

Certificazione in originale della patologia tumorale e conseguente trattamento chemioterapico causa di alopecia, rilasciata da medico specialista di struttura pubblica o privata convenzionata, competente per la specifica patologia (non il medico di famiglia o specialista privato);

Scontrino fiscale /fattura/ricevuta relativo/a all’acquisto della protesi tricologica, sostenuto nell’annualità 2025;

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria;

Attestazione ISEE in corso di validità;

Informativa relativa all’utilizzo dei dati personali da compilare utilizzando il relativo modulo ;

; Dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante: la residenza nella Regione Calabria; di non avere usufruito di altri contributi per l’acquisto di protesi tricologica, per cui si presenta richiesta di contributo; c/c bancario o postale intestato al beneficiario, ovvero cointestato con il beneficiario, con relativo codice IBAN (purchè non preveda accrediti esclusivi) sul quale accreditare il contributo o eventuale richiesta di rimessa diretta presso Istituto di Credito.

Un sostegno importante per chi affronta il tumore

Con il contributo offerto dalla Regione Calabria, i soggetti oncologici che perdono i capelli a causa della chemioterapia possono acquistare parrucche di qualità con uno sforzo economico sostenibile. Analoga agevolazione è concessa dalla Regione Sicilia che assegna sempre un bonus di 300 Euro alle donne siciliane colpite da alopecia per effetto dei trattamenti antitumorali.

