Regione siciliana, De Leo eletto segretario della commissione Ue

I gruppi parlamentari di Forza Italia esprimono soddisfazione per la nomina all'Ars

Il deputato regionale Alessandro De Leo è stato eletto segretario della Commissione Ue all’Ars. Dichiara il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana: “De Leo rappresenta una figura di grande competenza e impegno politico. Siamo certi che saprà svolgere al meglio il ruolo che gli è stato conferito grazie alla fiducia dei colleghi. Il tutto in una Commissione strategica per la valutazione della compatibilità comunitaria dei disegni di legge e per lo sviluppo delle politiche comunitarie in Sicilia”.

“La Commissione Ue riveste un’importanza cruciale per il nostro lavoro all’interno dell’Ars. A nome di tutto il Gruppo parlamentare, auguriamo al collega De Leo buon lavoro, certi che saprà interpretare questo incarico con dedizione, professionalità e visione europea, sempre a vantaggio dei cittadini siciliani”, concludono i parlmentari regionali.