Renato Schifani torna a Messina per incontrare "i giovani della città dello Stretto" - Tempostretto

Giovedì un nuovo appuntamento con il candidato alla presidenza della Regione Siciliana

MESSINA – Elezioni regionali e centrodestra. Il candidato alla presidenza della Regione siciliana Renato Schifani torna a Messina. L’appuntamento è giovedì 22 settembre, alle ore 11, all’hotel Royal (via Tommaso Cannizzaro n. 3). L’intenzione è quelle d’incontrare una “nutrita rappresentanza di giovani messinesi”. Si tratta di un ritorno dopo il primo incontro del presidente emerito del Senato e candidato della coalizione in città, in un confronto con i big del centrodestra.

Ritorna in una città dove Schifani intende evitare che l’outisider Cateno De Luca, ex sindaco e ora avversario nella corsa alla presidenza, possa ostacolarne il possibile successo. Si legge nel comunicato che annuncia l’iniziativa: “L’evento, che sarà aperto al pubblico, rappresenterà un’occasione importante per avviare un’interlocuzione tra il candidato presidente del centrodestra e alcuni giovani della città dello Stretto impegnati nei comparti dello sport, del turismo, della cultura, delle attività produttive, della politica e delle professioni”.

