"Resisti Marco", in gravi condizioni il pilota messinese Sciutteri - Tempostretto

Domenica scorsa l'incidente durante una gara di motociclismo di velocità

Si trova in gravi condizioni il pilota messinese Marco Sciutteri all’ospedale di Cesena. Domenica scorsa, al “Misano World Circuit”, è rimasto coinvolto in un incidente durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro, Coppa Italia di motociclismo velocità.

Ecco cosa scrive sulla sua pagina Facebook il Trofeo Italiano Amatoriale: “Il bilancio parla, purtroppo, di un pilota deceduto, il romano Federico Esposto, 27 anni, e di un altro, Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni, trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all’ospedale di Cesena. Dopo l’incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto”.

Nel frattempo, sui social si sono moltiplicati i messaggi di affetto nei confronti del giovane, figlio dell’ex consigliere di Quartiere Antonino Sciutteri.