La segnalazione di una lettrice: pulire è un dovere

Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare l’indecente situazione che ho trovato oggi pomeriggio sul viale Europa. Ogni giorno vi sono le bancarelle di un fruttivendolo che espone la merce per buona parte del marciapiede. E alla fine questo è quello che si trova in barba ai controlli igienici. Sono una vostra lettrice e vorrei che queste foto (in evidenza una, n.d.r.) fossero pubblicate”.