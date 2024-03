Retata a Camaro, tutti i nomi

Tra gli arrestati la moglie di Claudio Costantino e lo stesso autore del duplice omicidio del 2022

Sono dieci le persone che vanno in carcere dopo il blitz a Camaro della Polizia che ha svelato un giro di armi e di droga sull’asse Messina-Calabria, ruotante intorno la casa di Claudio Costantino, in carcere per il duplice omicidio di Giuseppe Cannavò e Giovanni Portogallo.

Il delitto di Camaro

Ecco i nomi degli arrestati. Tra gli indagati anche alcuni componenti del nucleo familiare di Costantino, che attendeva il verdetto per la sparatoria mortale del 2 gennaio 2022. Il processo è agli sgoccioli ma a questo punto l’operazione di oggi potrebbe influire anche su quel dibattimento.

I nomi

Carcere per: Francesco Amante, Claudio Costantino, Francesco Ferrante, Francesco Genovese, Giuseppe Genovese, Albino Misiti, Alessandra Patti, moglie di Costantino e Ruben Fortunato Prugno (figlio di lei), Giuseppe Saffioti, Luigi Serena.

Nella foto l’abitazione di Costantino durante il sopralluogo dei Ris e dei consulenti di parte nel 2022, nell’ambito delle indagini sull’omicidio (seduta la moglie di Costantino)