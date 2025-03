Reti arancioni e marciapiedi “indecorosi” sul viale San Martino nel mirino della IV municipalità

I consiglieri in sopralluogo in mattinata. Buda: "Effetto rattoppato è un pugno in un occhio". Pronte le richieste al Comune

MESSINA – Con una breve nota stampa la vicepresidente della IV Municipalità, Debora Buda, ha spiegato che i consiglieri della prima commissione (di cui è presidente) si sono recati in sopralluogo in diverse zone del viale San Martino su ordine del giorno proposto da Nicola Lauro, per osservare lo stato dei marciapiedi, recentemente oggetto dei lavori AMAM ai sottoservizi.

Buda: “Un mega cantiere”

“Un mega cantiere”, lo ha definito Buda, che ha spiegato: “Le mattonelle dei marciapiedi sono state eliminate e sostituite con del cemento assolutamente indecoroso. Oltre a rappresentare un pugno nell’occhio per l’effetto rattoppato, tali interventi non risultano neppure effettuati a regola d’arte, dato che sono permasti sul ciglione del marciapiede rimasugli di cemento e terriccio con conseguente rischio scivolamento per i passanti. Alcune delle reti arancioni che costellano il Viale San Martino sono peraltro divelte”.

Da qui le richieste che saranno avanzate all’amministrazione comunale: “Vogliamo conoscere il futuro di marciapiedi e delle corsie ai fini di un potenziale livellamento stradale che possa essere uniforme e decoroso sul Viale San Martino e sulle varie strade perpendicolari allo stesso”.

I lavori per il tram partiranno dal Viale San Martino ad aprile

Il Viale San Martino subirà grandi modifiche già tra poche settimane. La presidente di Atm Carla Grillo ha confermato in mattinata che “i lavori di riqualificazione della linea tranviaria e sulla pavimentazione di viale San Martino” partiranno “dai primi di aprile”. E ha aggiunto: “Non ci sarà un solo cantiere ma cinque sub cantieri in contemporanea con l’obiettivo di fare più presto possibile e limitare i disagi dei commercianti. Il servizio tranviario sarà bloccato per un anno e mezzo, insieme al vicesindaco Mondello stiamo predisponendo un potenziamento del servizio dei bus”.

Grasso: “Avevo convocato un Consiglio di municipalità”

Nel pomeriggio è stato poi il presidente della IV Municipalità Grasso a spiegare il suo punto di vista, diverso da quello della prima commissione: “È opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali per evitare allarmismi e fornire ai cittadini un quadro completo della situazione. Innanzitutto spiace rilevare che proprio ieri avevo convocato un Consiglio dove avevo rappresentato che i lavori in questione rientrano nel più ampio piano di ammodernamento della rete idrica di Messina, finanziato con fondi del PNRR, e stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Per quanto riguarda i marciapiedi, la pavimentazione attuale è provvisoria, come già più volte spiegato. A partire dal 1° aprile, infatti, prenderanno il via i lavori di restyling dell’intero Viale San Martino, con la realizzazione di una nuova pavimentazione. La scelta di una sistemazione temporanea è stata dettata dalla necessità di garantire la percorribilità delle aree interessate, evitando lunghi periodi di interdizione pedonale e interventi che sarebbero risultati superflui alla luce dei prossimi lavori di riqualificazione già programmati”.