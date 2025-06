Ri-generazioni civiche, la mostra a Palazzo Zanca fino al 30 giugno

Al Comune di Messina artisti per la pace, il lavoro, il pianeta, la cittadinanza

MESSINA – Ri-generazioni civiche. Sarà visitabile fino al 30 giugno a Palazzo Zanca, dalle ore 8:30 alle 18:30 (domenica inclusa), la mostra collettiva “Ri-generazioni Civiche: artistə per la pace, il lavoro, il pianeta, la cittadinanza”. Mentre l’opera-simbolo, “Tumultuoso” di Demetrio Di Grado, che sventola dal 19 giugno sulla facciata del Municipio, sarà ammainata.

L’esposizione, a ingresso libero, porta nel cuore della città i poster d’arte inviati alla Call for artists promossa dal Cesv – Centro servizi per il volontariato Messina ETS e dalla LUdE – Libera Università dell’Educare, con il sostegno dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Messina, della Città metropolitana, del Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Messina e della rivista The Messineser.

32 opere, un percorso espositivo che si snoda tra piano terra e primo piano, per raccontare le diverse declinazioni artistiche dei temi pace, pianeta, lavoro cittadinanza, individuati tra quelli che stanno più a

cuore ai circa 300 giovani incontrati in un anno di “Future lab” sul territorio, grazie al programma sui diritti europei “ Ri-generazioni Civiche ”, finanziato da ActionAid International Italia ETS e Fondazione “Realizza il cambiamento” nell’ambito del progetto “The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea.

I poster d’arte in mostra sono firmate da artisti, fotografi, fumettisti, studenti d’arte, volontari, famosi e

sconosciuti, tra i 13 e i 49 anni: Francesca Baudo, Alessandra Berenato, Alessio Carbonaro, Andrea

Cardillo, Carmelo Chillè, Simona Calì in arte Yoko, Sofia Celi Kolesnikova, Annalisa Donato e Maria Luisa

Verzera, Demetrio Di Grado, Lucia Florio, Olga Gurgone, Marina Gugliandolo e Martina Giacobbe, Melissa

Lanzo, Rachele Mangraviti, Antonio Marra, Nicola Micali, Giulia Moschella, Greta Olivo, Mattia Polito,

Fulvia Rocca, Valentina Romeo, Rossella Santoro, Giuliana e Noemi Villari, Anna Viscuso.

Nei prossimi mesi tre delle opere esposte, “World Caress” di Rachele Mangraviti, “Cries world” di Giulia

Moschella e “Tumultuoso” di Demetrio Di Grado, saranno affissi anche nei luoghi di socializzazione formale e informale della provincia.