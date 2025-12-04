Riapre la funivia di Taormina

Conclusi i lavori di manutenzione

Riapre venerdì 5 dicembre 2025 la funivia di Taormina, che collega il centro storico alla zona a mare di Mazzarò. L’impianto funiviario inizierà ad essere operativo dalle ore 8 di venerdì, e sarà attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 con una frequenza delle corse cadenzata ogni 15 minuti.

La rimessa in esercizio dell’impianto funiviario, disposta da Asm, avviene dopo un breve periodo di chiusura necessario per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a garantire la piena sicurezza dell’impianto a fune. In particolare, i lavori hanno riguardato l’installazione di un nuovo gruppo elettrogeno, la lubrificazione dei perni e dei rulli nei sostegni e degli snodi, dei perni e dei rulli nei bracci delle vetture, la sostituzione delle staffe delle pedane e dei vetri di alcune vetture.

A conclusione delle opportune verifiche l’impianto a fune ha acquisito nuovamente piena funzionalità e consentirà un collegamento veloce e funzionale di cui potranno fruire residenti e turisti, i quali potranno spostarsi agevolmente tra il centro storico e le località di mare, anche durante il periodo delle imminenti festività natalizie.