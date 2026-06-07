 "Riccardo, non ti dimenticheremo mai": il ricordo dell'Accademia On Stage

“Riccardo, non ti dimenticheremo mai”: il ricordo dell’Accademia On Stage

Redazione

“Riccardo, non ti dimenticheremo mai”: il ricordo dell’Accademia On Stage

domenica 07 Giugno 2026 - 12:09

Il quindicenne Riccardo Coglitore, morto ieri in un incidente stradale, amava il canto e frequentava l'Istituto "Verona Trento" di Messina

MESSINA – “Riccardo ti vorremo sempre bene, ti porteremo sempre e per sempre nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai! Tutta l’ Accademia On Stage si stringe alla famiglia Coglitore”. Così l’Accademia di musical e recitazione ricorda il suo allievo Riccardo Coglitore (nella foto dalla pagina Fb), morto all’età di 15 anni in un incidente stradale.

Il ragazzo frequentava la I E dell’Istituto “Verona Trento” di Messina e amava la musica, il canto, il rap. Ieri sera l’impatto fatale vicino al parcheggio verde dello stadio “Franco Scoglio”, tra via degli Agrumi e via Guardia, a San Filippo. Uno scontro tra la motocross 50 del 15enne e una Ford Fiesta.

Le indagini sono in corso.

Da anni l’allarme sugli incidenti stradali nel Messinese

Come ha denunciato nel settembre 2025 Fiab Messina Ciclabile, la città dello Stretto è “tra i 14 Comuni italiani più grandi, quello con il più alto tasso di mortalità per incidenti stradali“. A Messina ci sono stati 679 incidenti con 13 morti (strade urbane/ extraurbane) nel 2024. E con tasso di mortalità di 6,0 (6 morti ogni 100.000 abitanti). E il 2024 era stato definito un annus horribilis per gli incidenti stradali tra città e provincia.

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