"Cosa vuol fare il sindaco De Luca dell'isola pedonale di piazza Duomo?"

"Assistiamo da anni al degrado, all'impoverimento del "cuore pulsante" il centro storico della città tra piazza Duomo e la via 1 settembre. Lo testimoniano i negozi semi vuoti, commercianti che sono costretti a chiudere le proprie attività, poche persone presenti sia di giorno che di notte; in questa area che dovrebbe essere" la culla" della cultura e del turismo della nostra città". Così l'ex consigliere comunale Daniele Zuccarello, per Missione Messina.

La giunta Accorinti ha realizzato un'isola pedonale, "progetto mai realizzato nella sua sostanza, in quanto la zona in questione è stata solo transennata, trasformandosi e diventando un "corridoio" di corsi preferenziali di pullman, taxi e trenini turistici; danneggiando le varie attività presenti tra piazza Duomo e via 1 Settembre".

Missione Messina e il comitato dei commercianti si dicono favorevoli all'isola pedonale ma con "gli annessi servizi" e chiedono un confronto al sindaco De Luca e all'assessore al ramo, sollecitandoli a "prendere un impegno risolutivo ed incisivo in tempi celeri, in quanto l'imprenditoria viaggia a tempi totalmente diversi da quelli burocratici".