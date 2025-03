Rifinitura del Messina sotto il diluvio, Banchieri: “Mi fido di tutti, dobbiamo vincere”

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Team Altamura si rivedono nei ranghi Ingrosso e Chiarella, assenti Haveri e Morichelli

MESSINA – Sotto la pioggia il Messina completa la settimana che la porta ad un altro scontro importante domani pomeriggio, ore 15, contro il Team Altamura. Unici assenti all’allenamento Haveri e Morichelli che non saranno domani della sfida. C’erano regolarmente Marino, che era uscito per infortunio a Giugliano, rientrato dalla Nazionale Dumbravanu e presenti finalmente svolgendo allenamento completo Ingrosso, probabile candidato alla fascia sinistra, e Chiarella. Non ha preso parte insieme alla squadra, allenandosi a parte durante la fase più tecnica in vista della sfida di domani, Francesco Dell’Aquila che ha rimediato un rosso nel recupero contro il Giugliano e quindi salterà la sfida di domani.

Banchieri: “Saranno tutte finali”

Così mister Simone Banchieri alla vigilia della sfida contro il Team Altamura: “Lo abbiamo dimostrato a Giugliano che andiamo contro le difficoltà, avevamo delle assenze lì e ci saranno ancora. Questa è una capacità di questa squadra: trovare soluzioni. Come ho già detto la squadra si vede quando si è disposti a prendere le pallonate sui denti, quando si fa gol e tutti vanno sotto il settore ospite, ancora quando all’ultimo minuto subisci fallo e tutta la squadra lì attorno ad aiutarsi. Questo merita la storia di questo club e deve esserci sempre di monito”.

Sull’avversario Team Altamura e l’infermeria aggiunge: “Loro sono una buona squadra che gioca bene a a calcio e hanno una buona classifica. Per noi però sono tutte finali, sappiamo che dobbiamo vincere, è l’unica cosa che conta. Ogni giorno che veniamo al campo deve alimentarci questa energia. Chiarella e Ingrosso stanno meglio, si sono allenati, sono due giocatori importanti e sono disponibili. Gelli ha avuto la febbre ma si è ripreso. Io mi fido di tutti i ragazzi, si allenano bene, in virtù della partita che dovremo affrontare faremo le tecniche ma specie davanti abbiamo tanta scelta”.

