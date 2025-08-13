Rifiuti a Ferragosto: pronte le squadre di rimozione falò, chiuse le isole ecologiche

Messina Servizi al fianco della municipale per il contrasto ai roghi in spiaggia. Venerdì mattina pulizia straordinaria sul litorale. Raccolta differenziata regolare

MESSINA – Ma per Ferragosto, come si fa con la raccolta differenziata? Se lo sono chiesti in molti in città a poche ore dall’arrivo del 15 agosto. Messina Servizi ha spiegato che i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento saranno regolarmente garantiti in tutte le aree della città. Chiuse, invece, le isole ecologiche.

Ma non è finita perché l’azienda speciale guidata da Maria Grazia Interdonato metterà in campo delle squadre da affiancare agli agenti di polizia municipale dedicate, il 14 notte, alla rimozione dei falò. La mattina seguente, invece, saranno effettuati servizi straordinari di pulizia del litorale e delle spiagge.

Inoltre sarà effettuato lo svuotamento delle mini isole ecologiche e la pulizia dopo il passaggio della processione della Vara.