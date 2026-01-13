“Laguna” di Capo Peloro: ecco come procedono i lavori per la nuova pista ciclopedonale VIDEO

Quasi completato il tratto di via Circuito. Il cantiere prosegue intorno al lago di Ganzirri

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Laguna” di Capo Peloro: ecco come procedono i lavori per la nuova pista ciclopedonale. Un percorso di circa 4 km, che si sviluppa fra i villaggi di Ganzirri e Torre Faro, in cui si potrà passeggiare a piedi o in bicicletta. La realizzazione della nuova pista consentirà a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza, osservando la riserva orientata, i laghi e lo Stretto di Messina.

Quasi completato il tratto di pista in via Circuito

I lavori sono iniziati a gennaio del 2025. Dopo un anno è stato quasi del tutto completato il tratto di pista in via Circuito. Gli operai stanno lavorando fra il lungomare di Torre Faro e l’inizio di via Palazzo, dove la pista ciclopedonale proseguirà fra i parcheggi e il guardrail.

I lavori proseguono intorno al lago di Ganzirri

I lavori proseguono anche intorno al lago di Ganzirri. E’ già stata eliminata la vecchia staccionata e il percorso, al momento ancora in terra battuta, attende la posa della nuova pavimentazione. Ecco come ha cambiato aspetto il lungomare di Torre Faro.

