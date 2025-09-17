Rifiuti e suppellettili a Fondo Pugliatti, “degrado assoluto”

Messina. "Puzza, topi, rifugio di gatti. Non si può vivere così"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Fondo Pugliatti. Ennesimo abbandono di rifiuti e suppellettili da parte di lordi e incivili. Non si può passare più: puzza, topi, rifugio di gatti. Per transitare con il passeggino lo abbiamo dovuto alzare e a momenti ci voleva la maschera per il fetore. I topi, sia di giorno che di notte, girano indisturbati”.

“Zero controlli, zero pulizia da parte di Messina Servizi. Ormai è diventata una vera discarica; anche dietro i camion ci sono rifiuti e mobili vecchi. Qualche mese fa era stato ripulito, ma hanno lasciato un vecchio frigo che funge da cassonetto. Inoltre ci sono lastre di vetro enormi intere e rotte, pericolo per tutti i passanti. Aspettiamo che qualcuno si faccia male? Degrado assoluto”, sottolinea il cittadino.

In effetti è da anni che questo spazio di Fondo Pugliatti diventa ciclicamente ricettacolo di rifiuti. Svuota cantine e incivili ne fanno spesso il luogo in cui lasciare spazzatura non differenziata e vecchi mobili provenienti da case che vengono liberate a spese del decoro e del portafoglio dei cittadini onesti.

