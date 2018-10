Fiumedinisi. Compostaggio, via libera del Consiglio al regolamento

FIUMEDINISI. Approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Fiumedinis il regolamento comunale per la pratica del compostaggio. Il documento, costituito da 40 articoli e suddiviso in 3 parti (Compostaggio domestico, locale e di comunità) e redatto dall'area dei servizi territoriali ed ambientali del Comune sugli schemi approvati a luglio dalla Giunta regionale, si inserisce nell'ambito delle azioni per l'incremento della raccolta differenziata, avviata a Fiumedinisi come negli altri Comuni dell'Aro Valle del Nisi a settembre, e della riduzione dei conferimenti.

I vantaggi per l'utenza possono essere molteplici: dal risparmio sui costi di conferimento (l'organico costa attualmente 130 euro a tonnellata, più dell'indifferenziato) che influiscono sui risparmi in bolletta alla produzione del cosiddetto "compost" utile come fertilizzante naturale. I cittadini che aderiranno al compostaggio domestico saranno iscritti all'albo comunale dei compostatori, saranno dotati di una compostiera oppure potranno adottare altri metodi consentiti dal regolamento per la pratica del compostaggio ed avranno diritto (a partire dal 2019) ad agevolazioni sulla tariffa Tari in base ai costi che il Comune riuscirà ad abbattere per lo svolgimento del servizio.

Sono previsti controlli da parte del Comune sul corretto metodo di compostaggio. Per quanto riguarda il compostaggio locale (di prossimità) invece si tratta di conferire il rifiuto organico in delle compostiere da massimo 80 tonnellate annue, che possono essere collocate dal Comune (bando di prossima pubblicazione da parte della regione in merito) o dall'impresa che svolge il servizio di raccolta differenziata nel territorio dell'Aro (Lts Ambiente), per dare la possibilità di recuperare il rifiuto organico anche a coloro che non possono praticare il compostaggio domestico in quanto non possiedono gli spazi necessari.

"Si tratta di un ulteriore importante passo - spiega il sindaco di Fiumedinisi, Giovanni De Luca - condiviso anche con gli altri Comuni dell'Aro (Alì ed Alì Terme hanno già approvato i regolamenti), nella direzione della virtuosità nel campo della gestione dei rifiuti. Anche per questo abbiamo aderito all'Associazione italiana compostaggio ed insieme a Lts ed al Comitato jonico Beni comuni potremo dare divulgazione ai metodi di Compostaggio mediante vari incontri con la cittadinanza. Intanto proprio i cittadini hanno risposto in maniera ottimale in questo primo mese di avvio della raccolta differenziata porta a porta, partecipando e adattandosi con rapidità e responsabilità. A breve - conclude il primo cittadino - riceveremo i dati del primo mese e dunque si potrà fare anche un ragionamento sulle possibili economie sul medio-lungo periodo".