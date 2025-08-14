 Rifiuti non raccolti a Torre Faro e Ganzirri

Redazione

giovedì 14 Agosto 2025 - 10:00

I sacchetti differenziati sono rimasti esposti al di fuori delle case

Salta il turno della raccolta differenziata e i cittadini si ritrovano con i sacchetti fuori casa.

A Torre Faro e Ganzirri, la regolarità del servizio di raccolta differenziata è venuta meno, lasciando molti cittadini in una situazione di disagio. Nelle scorse ore, i residenti hanno visto saltare i consueti turni di raccolta, ritrovandosi con i sacchetti di rifiuti fuori dalle proprie case.

Il problema, come dimostrano le immagini della situazione, si è manifestato con l’accumulo di spazzatura che non è stata ritirata, nonostante fosse correttamente esposta. Questo mancato passaggio del servizio ha generato non solo un’inconvenienza per le famiglie, ma anche un evidente problema di decoro urbano nelle due frazioni.

La speranza dei residenti è che tutto venga risolto al più presto, per ripristinare la regolarità di un servizio essenziale per la comunità e la pulizia del territorio.

